Ослабили карантин для школьников Львовщины: кто вернется за парты

На Львовщине 4 февраля в очередной раз изменились карантинные ограничения. На этот раз они касаются школьников области.

Однако речь идет только о нескольких городах, в которых изменятся правила. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

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Кого перевели на дистанционку

Карантинные ограничения изменились для школьников во Львове, Червонограде, Стрые и Дрогобыче. 7 февраля в этих городах ученики 7 – 11 классов будут обучаться дистанционно. Это объясняют тем, что в упомянутых городах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Однако также играет свою роль большое количество населения, а значит и большое скопление детей в классах.

На Львовщине растет уровень заболеваемости коронавирусом. Коэффициент заболеваемости по состоянию на сейчас составляет 26% от допустимых 20%. Есть высокий показатель уровня госпитализированных на сто тысяч населения (71 при норме 60). Понимаем, что пик заболеваемости еще впереди,

– заявили на заседании в ЛОГА.

Чиновники отметили, увеличивается количество больных, которые нуждаются в госпитализации. По состоянию на утро, 4 февраля, насчитывают 2 220 таких пациентов. Заполненность коечной сети области составляет 41,5%.

Заседание этой комиссии чрезвычайных ситуаций / Фото ЛОГА

Кто будет ходить в школу

А вот обучение учащихся с 1 по 4 классы с 7 февраля будет проходить в очном режиме. Однако будут определенные исключения: если болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции более чем 50% соискателей образования или персонала, заведение переходит на дистанционную форму.

Однако акцентировали, что решение о переводе на онлайн-режим обучения будут принимать на местах. То есть педагогические советы учреждений образования.

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