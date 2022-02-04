Однако речь идет только о нескольких городах, в которых изменятся правила. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.
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Кого перевели на дистанционку
Карантинные ограничения изменились для школьников во Львове, Червонограде, Стрые и Дрогобыче. 7 февраля в этих городах ученики 7 – 11 классов будут обучаться дистанционно. Это объясняют тем, что в упомянутых городах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Однако также играет свою роль большое количество населения, а значит и большое скопление детей в классах.
На Львовщине растет уровень заболеваемости коронавирусом. Коэффициент заболеваемости по состоянию на сейчас составляет 26% от допустимых 20%. Есть высокий показатель уровня госпитализированных на сто тысяч населения (71 при норме 60). Понимаем, что пик заболеваемости еще впереди,
– заявили на заседании в ЛОГА.
Чиновники отметили, увеличивается количество больных, которые нуждаются в госпитализации. По состоянию на утро, 4 февраля, насчитывают 2 220 таких пациентов. Заполненность коечной сети области составляет 41,5%.
Заседание этой комиссии чрезвычайных ситуаций / Фото ЛОГА
Кто будет ходить в школу
А вот обучение учащихся с 1 по 4 классы с 7 февраля будет проходить в очном режиме. Однако будут определенные исключения: если болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции более чем 50% соискателей образования или персонала, заведение переходит на дистанционную форму.
Однако акцентировали, что решение о переводе на онлайн-режим обучения будут принимать на местах. То есть педагогические советы учреждений образования.
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