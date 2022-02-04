Проте мовиться лише про кілька міст, в яких зміняться правила. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

Зауважте На Львівщині з 26 січня суттєво посилили карантин: список нових обмежень

Кого перевели на дистанційне

Карантинні обмеження не змінилися для школярів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі. Від 7 лютого в цих містах учні 7 – 11 класів й надалі будуть навчатися дистанційно. Це пояснюють тим, що в згаданих містах найвищий рівень захворюваності на коронавірус. Проте також відіграє свою роль велика кількість населення, відтак і велике скупчення дітей у класах.



На Львівщині зростає рівень захворюваності на коронавірус. Коефіцієнт захворюваності станом на зараз складає 26% від допустимих 20%. Є високий показник рівня госпіталізованих на сто тисяч населення (71 при нормі 60). Розуміємо, що пік захворюваності ще попереду,

– заявили на засіданні в ЛОДА.

Посадовці зазначили, збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Станом на ранок, 4 лютого, налічують 2220 таких пацієнтів. Заповненість ліжкової мережі області становить 41,5%.

Засідання цієї комісії надзвичайних ситуацій / Фото ЛОДА

Хто ходитиме в школу

А ось навчання учнів з 1 по 4 класи з 7 лютого відбуватиметься в очному режимі. Проте будуть певні виключення: якщо хворіють на COVID-19 або перебувають на самоізоляції більш ніж 50 % здобувачів освіти чи персоналу, заклад освіти переходить на дистанційну форму.

Проте акцентували, що рішення про переведення на онлайн-режим навчання будуть ухвалювати на місцях. Тобто педагогічні ради закладів освіти.

До речі – Ляшко розповів у чому небезпека омікрону: дивіться відео