Остался только кузов: во Львове посреди дороги дотла сгорело авто
Источник:ГСЧС Львовщины
Во Львове 9 сентября посреди дороги вспыхнул Ford Eskord. Несмотря на усилия спасателей, автомобиль сгорел дотла.
Инцидент произошел на улице Белоцерковской. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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Во Львове посреди дороги загорелось авто
- В 18:06 спасателям поступило сообщение о пожаре возле дома №2 на улице Белоцерковской.
- Огонь вспыхнул в автомобиле Ford Eskord.
- На место вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
- Пожар удалось полностью потушить в 18:17.
Авто полностью сгорело / Фото ГСЧС Львовщины
Ford сгорел дотла
В результате пожара огонь уничтожил салон и багажный отсек машины. Также пламя повредило моторный отсек автомобиля на площади 0,5 квадратного метра.
К работам привлекли 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
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Полиция устанавливает обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины