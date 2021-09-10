Остался только кузов: во Львове посреди дороги дотла сгорело авто

10 сентября 2021 , 10:07
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Источник:

ГСЧС Львовщины

Во Львове 9 сентября посреди дороги вспыхнул Ford Eskord. Несмотря на усилия спасателей, автомобиль сгорел дотла.

Инцидент произошел на улице Белоцерковской. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Во Львове посреди дороги загорелось авто

  • В 18:06 спасателям поступило сообщение о пожаре возле дома №2 на улице Белоцерковской.
  • Огонь вспыхнул в автомобиле Ford Eskord.
  • На место вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Пожар удалось полностью потушить в 18:17.


Авто полностью сгорело / Фото ГСЧС Львовщины

Ford сгорел дотла

В результате пожара огонь уничтожил салон и багажный отсек машины. Также пламя повредило моторный отсек автомобиля на площади 0,5 квадратного метра.

К работам привлекли 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Полиция устанавливает обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів