Инцидент произошел на улице Белоцерковской. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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Во Львове посреди дороги загорелось авто

В 18:06 спасателям поступило сообщение о пожаре возле дома №2 на улице Белоцерковской.

Огонь вспыхнул в автомобиле Ford Eskord.

На место вызова незамедлительно выехали сотрудники ГСЧС.

Пожар удалось полностью потушить в 18:17.



Авто полностью сгорело / Фото ГСЧС Львовщины

Ford сгорел дотла

В результате пожара огонь уничтожил салон и багажный отсек машины. Также пламя повредило моторный отсек автомобиля на площади 0,5 квадратного метра.

К работам привлекли 10 спасателей и 2 единицы спецтехники. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

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Полиция устанавливает обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины