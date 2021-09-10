Лишився лише кузов: у Львові посеред дороги вщент згоріло авто

Інцидент трапився на вулиці Білоцерківській. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

До теми На Львівщині вщент згоріла припаркована автівка: фото з місця пожежі

У Львові посеред дороги спалахнуло авто

О 18:06 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу біля будинку №2 на вулиці Білоцерківській.

Вогонь спалахнув в автомобілі Ford Eskord.

На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.

Пожежу вдалось повністю загасити о 18:17.



Авто повністю згоріло / Фото ДСНС Львівщини

Ford згорів вщент

Внаслідок пожежі вогонь знищив салон та багажний відсік автівки. Також полум'я пошкодило моторний відсік автомобіля на площі 0,5 квадратного метра.

До робіт залучили 10 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Поліція встановлює обставини пожежі / Фото ДСНС Львівщини