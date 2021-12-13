"Останови лося" во Львове: как Садовый учил водителей правильно парковаться

Во Львов недавно наведались творцы ютюб-проекта "Останови лося". Они проверяли, как паркуются водители возле Главного железнодорожного вокзала. На помощь активистам пришел городской глава Андрей Садовый.

Проверка проходила на обновленной площади Дворцовой. Нарушители обвиняли в своей неправильной парковке большую пешеходную аллею.

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Садовый принял участие в проекте "Останови лося"

Ведущий проекта "Останови лося" Константин Андриюк проверял, как паркуются львовяне возле Главного железнодорожного вокзала. Он обнаружил на удивление очень много нарушителей. Некоторые из них даже останавливались прямо под знаком "Остановка/стоянка запрещена".

Водители обвиняли в нарушениях правил дорожного движения "неправильное" проектирование площади. Мол, пешеходная аллея – слишком широкая. На слова ведущего о парковочной площадке, расположенной совсем рядом, они отвечали, что не хотят платить за стоянку на 10 – 15 минут.

К съемке ролика присоединился мэр Львова Андрей Садовый. Он с улыбкой встретил ведущего проекта и спросил, удачна ли его "охота". Андриюк пригласил мэра приобщиться к съемкам, и тот с радостью согласился.

Сначала они подошли к автомобилю Audi, остановившемуся под знаком "Стоянка/остановка запрещена". Водитель сразу же хотел уехать, однако ведущий остановил его. Увидев Садового, мужчина несколько растерялся. По словам нарушителя, он не знал, что на площади Дворцовой есть паркинг. Мэр отметил, что у мужчины красивая машина, поэтому он должен показывать хороший пример.

Смотрите видео, как Садовый учил водителей парковаться:

В следующем автомобиле не было водителя. Однако когда ведущий хотел клеить на капот наклейку, то какой-то мужчина на противоположной стороне улицы помахал рукой. Это и был нарушитель. Он вместе с дочерью быстро перешел дорогу вне пешеходного перехода. Присутствие Садового также смутило водителя. Мэр пристыдил львовянина, так как тот подал девочке плохой пример. Мужчина извинился и пообещал в дальнейшем соблюдать правила парковки.

Позже Андриюк и Садовый подошли к машине такси Uber, которая также стояла посреди одной из проезжих полос. Водитель оказался неместным. Казалось, что он совсем не понимал украинского. Он даже не опустил стекла, чтобы пообщаться с мэром. Нарушителю движениями объяснили, что он остановился в неустановленном месте. После этого он уехал. Однако через несколько секунд к этому же месту подъехало другое такси. Примечательно, что водители почему-то не хотят проехать дальше около 10 метров до платформы для высадки пассажиров.

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Ведущего пригласили быть внештатным советником мэра

Садовый рассказал, что он уже не в первый раз учит нарушителей правилам дорожного движения.

Чтобы вы понимали, я этим занимаюсь постоянно. Если я иду и вижу нарушение правил дорожного движения, парковки, то обращаю на это внимание и звоню в соответствующие службы. Но мне приятно, что и вы это делаете,

– отметил мэр.

Городской глава сделал ведущему "Останови лося" предложение, от которого тот не смог отказаться.

"Учитывая, что вы во Львове не впервые, я бы предложил вам быть внештатным советником городского главы. У нас есть новосозданный департамент мобильности. Хочется, чтобы вы дали нам новый импульс и Львов показал пример уважения к закону и соблюдения правил дорожного движения", – добавил городской глава.

Андрюк это предложение принял и пошутил, что слова Садового сняли на камеру. После этого один из водителей, которому сделали замечание о неправильной парковке, подошел к мэру и стал выражать свое недовольство организацией дорожного движения на площади Дворцовой.

Он убеждал, что как коренной львовянин имеет право останавливать автомобиль, где хочет. Нарушитель не понимал, почему он должен платить за парковку. Ему объяснили, что высаживать и забирать пассажиров следует у специальной платформы. Однако, если он планирует остановиться на 10 минут, то нужно ехать на паркинг, чтобы не создавать пробку.

Большинство туристов пользуются общественным транспортом

К разговору присоединились местные таксисты, также недовольные большой пешеходной зоной. Несмотря на громкие возгласы, спор завершился быстро и мирно.

"Это нормальная дискуссия, ведь есть таксисты, которые считают, что для них должен быть приоритет, а его уже здесь нет. Приоритетом являются жители и гости нашего города, которые сюда приезжают", – отметил Садовый.

По словам мэра, услугами такси пользуются около 10% путешественников. Еще 20% – забирают с вокзала знакомые, поэтому большинство людей едут с вокзала общественным транспортом. Трамвайная и автобусная остановки расположены максимально близко к выходу из вокзала.

"Ничего подобного в Украине нет. Мы брали лучшие европейские практики и внедряли их в жизнь. Однако этот вопрос готовности людей воспринимать правила, чтобы они были для всех. Некоторые считают, что правила должны быть для всех, но не для них. Вот, к примеру, как кто-то – коренной львовянин, то он имеет право парковаться, где хочет и как хочет, и ничего не платить", – подытожил мэр.