Перевірка відбувалася на оновлені площі Двірцевій. Порушники звинувачували у своєму неправильному паркуванні велику пішохідну алею.

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Садовий взяв участь у проєкті "Зупини лося"

Ведучий проєкту "Зупини лося" Костянтин Андріюк перевіряв, як паркуються львів'яни біля Головного залізничного вокзалу. Він виявив на диво дуже багато порушників. Деякі з них навіть зупинялися прямісінько під знаком "Зупинка/стоянка заборонена".

Водії звинувачували у порушеннях правил дорожнього руху "неправильне" проєктування площі. Мовляв, пішохідна алея – занадто широка. На слова ведучого про паркувальний майданчик, який розташований зовсім поруч, вони відповідали, що не хочуть платити за стоянку на 10 – 15 хвилин.

До зйомки ролику долучився мер Львова Андрій Садовий. Він з посмішкою зустрів ведучого проєкту та запитав, чи вдале у нього "полювання". Андріюк запросив міського голову долучитися до зйомок, і той з радістю погодився.

Спершу вони підійшли до автівки Audi, що зупинилася під знаком "Стоянка/зупинка заборонена". Водій одразу ж хотів поїхати геть, однак ведучий його зупинив. Побачивши Садового, чоловік дещо розгубився. За словами порушника, він не знав, що на площі Двірцевій є паркінг. Мер зазначив, що чоловік має гарне авто, тож повинен показувати хороший приклад.

Дивіться відео, як Садовий вчив водіїв паркуватися:

В наступному авто не було водія. Однак, коли ведучий хотів клеїти на капот наліпку, то якийсь чоловік на протилежному боці вулиці помахав рукою. Це і був порушник. Він разом із донькою швидко перейшов дорогу поза пішохідним переходом. Присутність Садового також знітила водія. Міський голова присоромив львів'янина, адже він подав дівчинці поганий приклад. Чоловік вибачився та пообіцяв надалі дотримуватися правил паркування.

Пізніше Андріюк та Садовий підійшли до автівки таксі Uber, яка також стояла посеред однієї з проїжджих смуг. Водій виявився нетутешнім. Здавалося, що він зовсім не розумів української. Він навіть не опустив скла, щоб поспілкуватися з мером. Порушникові рухами пояснили, що він зупинився у невстановленому місці. Після цього він поїхав геть. Однак, за кілька секунд до цього ж місця під'їхало інше таксі. Прикметно, що водії чомусь не хочуть проїхати далі близько 10 метрів до платформи для висадки пасажирів.

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Ведучого запросили бути позаштатним радником мера

Садовий розповів, що він вже не вперше вчить порушників правил дорожнього руху.

Щоб ви розуміли, я тим займаюся постійно. Якщо я йду і бачу порушення правил дорожнього руху, паркування, то звертаю на це увагу та дзвоню у відповідні служби. Але мені приємно, що й ви це робите,

– зазначив мер.

Міський голова зробив ведучому "Зупини лося" пропозицію, від якої той не зміг відмовитися.

"Враховуючи що ви у Львові не вперше, я б запропонував вам бути позаштатним радником міського голови. Ми маємо новостворений департамент мобільності. Хочеться, щоб ви дали нам новий імпульс і Львів показав приклад поваги до закону і дотримання правил дорожнього руху", – додав міський голова.

Андріюк цю пропозицію прийняв та пожартував, що слова Садового зняли на камеру. Після цього, один з водіїв, якому зробили зауваження про неправильне паркування, підійшов до міського голови та почав висловлювати своє невдоволення організацією дорожнього руху на площі Двірцевій.

Він переконував, що як корінний львів'янин має право зупиняти авто, де хоче. Порушник не розумів, чому він повинен платити за паркування. Йому пояснили, що висаджувати та забирати пасажирів слід біля спеціальної платформи. Однак, якщо він планує зупинитись на 10 хвилин, то потрібно їхати на паркінг, щоб не робити затор.

Більшість туристів користуються громадським транспортом

До розмови приєдналися місцеві таксисти, які також були невдоволеними великою пішохідною зоною. Попри гучні вигуки суперечка завершилася швидко та мирно.

"Це є нормальна дискусія, адже є таксисти, які вважають, що для них має бути пріоритет, а його вже тут немає. Пріоритетом є мешканці та гості нашого міста, які сюди приїжджають", – зазначив Садовий.

За словами мера, послугами таксі користуються приблизно 10% подорожувальників. Ще 20% – забирають з вокзалу знайомі, тож більшість людей їдуть з вокзалу громадським транспортом. Трамвайна та автобусна зупинки розміщені максимально близько до виходу з вокзалу

"Нічого подібного в Україні немає. Ми брали найкращий європейські практики й впроваджували їх в життя. Однак це питання готовності людей сприймати правила, щоб вони були для всіх. Дехто вважає, що правила повинні бути для всіх, але не для них. От, до прикладу, як хтось – корінний львів'янин, то він має право паркуватися, де хоче та як хоче, і нічого не платити", – підсумував мер.

Зверніть увагу! На сторінці проєкту "Зупини лося" мовиться, що його мета – підвищити культуру на українських дорогах. Його творцям, як і всім українцям, набридли "лосі" за кермом. Активісти пояснюють водіям правила дорожнього руху, допомагають дотримуватись їх і провчають злісних порушників.