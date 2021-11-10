Остановилось сердце: умер волонтер, везший на Львовщину тело погибшего бойца Виталия Павлысько

Во время транспортировки тела погибшего бойца Виталия Павлысько умер водитель-волонтер Геннадий Писаренко. У мужчины по дороге внезапно остановилось сердце.

Тело погибшего защитника везли с Востока во Львовскую область, в город Яворов. Трагический инцидент произошел возле Пирятина Полтавской области.

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Внезапно умер водитель, перевозивший тело погибшего бойца

Во время транспортировки тела погибшего военнослужащего 24 ОМБр Виталия Павлысько 9 ноября трагически погиб водитель, 52-летний младший сержант Геннадий Писаренко. Он являлся волонтером гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200".

Мужчина перевозил тело погибшего Героя на место захоронения – в город Яворов. Приблизительно в 21:00 Писаренко внезапно стало плохо за рулем. Он остановил автомобиль на АЗС WOG недалеко от Пирятина, что на Полтавщине. После этого водитель вышел из салона и потерял сознание.

К сожалению, реанимировать Писаренко не удалось. Он умер на месте происшествия. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Главный сержант Виталий Павлысько трагически погиб на Донбассе 7 ноября. Он вместе с другими военными перемещался в укрытие. При обстреле пророссийскими боевиками рядом с бойцами взорвалась одна из вражеских мин. К сожалению, Павлысько получил осколочное ранение и погиб. У Героя остались родители, жена, дочь и сын.



Справка о смерти Геннадия Писаренко / Фото "Вголос"