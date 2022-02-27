От имени Садового распространяют фейковые письма: зовут на "сепаратистские общественные слушания

От имени мэра Львова Андрея Садового начали распространять фейковые письма. Там говорится, что глава города якобы проводит "сепаратистские общественные слушания".

Мэр призвал не верить в эту дерзкую вражескую провокацию. Об этом он написал в своем телеграмме 27 февраля в 11.32.

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"Не дождетесь, олухи"

В фальшивых письмах указано, что эти "сепаратистские" слушания проходят в Горсовете Львова. Что, конечно, является абсолютным абсурдом.

Я знаю, что мы все в сознании и понимаем, что это примитивный фейк. Но должен все же сказать - не дождетесь, олухи,

– сказал Андрей Садовый.

Однако скриншоты писем-провокаций агентуры кремля мэр не обнародовал. Зато прикрепил к публикации рецепт любимого коктейля:

Рецепт коктейля Молотова / Изображение из телеграма Андрея Садового

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Читайте текст публикации из телеграммы Андрея Садового:

В сети распространяют фейковое письмо от моего имени. Вроде бы мы собираем в городском совете сепаратистские общественные слушания.

Я знаю, что мы все в сознании и понимаем, что это примитивный фейк. Но должен все же сказать — не дождетесь, олухи.

Оставлять скрины фейковых рассылок не буду. Прикреплю лучше рецепт для приготовления нашего любимого коктейля.