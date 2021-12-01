Пассажирский автобус попал в жуткое ДТП возле Львова: фото и видео с места происшествия

В прильвовском селе Холодноводка 30 ноября случилась сокрушительная авария – пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. В результате ДТП 2 человека попали в больницу.

Авария случилась на трассе Западный обход Львова. На время ликвидации последствий ДТП проезд по тому участку дороги ограничили.

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Автобус попал в сокрушительное ДТП

Жуткая авария случилась примерно в 16: 40 в селе Холодноводка. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Citroen C4 Picasso, 41-летний житель одного из сел Стрыйского района, не справился с управлением.

Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с пассажирским автобусом Van Hool, которым управлял 47-летний львовянин. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, он выполнял международный рейс сообщением Мелитополь – Щецин.

В ГСЧС Львовской области рассказали, что после столкновения Citroen столкнулся с отбойником, а водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП травмировались водитель легковушки и пассажирка автобуса, 47-летняя жительница Кропивницкого.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали мужчину из салона. Обоих пострадавших в состоянии средней степени тяжести отвезли в 8 городскую клиническую больницу Львова. Женщине там оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Смотрите видео с места ДТП:

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину устроившего ДТП докажут в суде, ему будет грозить до 3 лет ограничения свободы с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства сокрушительной аварии.

Автобус попал в ДТП / Фото патрульной полиции, ГСЧС Львовщины и "Варта 1"