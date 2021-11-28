Патрульные разбили во Львове 4 припаркованные машины
Источник:ZAXID.NET
Львовские патрульные на служебном авто Skoda Rapid утром 28 ноября совершили аварию на улице Шота Руставели. Полицейские разбили свою машину и еще 4 припаркованные на улице машины.
В пресс-службе полиции изданию сообщили, что жертв и пострадавших удалось избежать. Само же ДТП случилось в 07:15.
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Патрульный въехал в машины
Утром 28 ноября львовские патрульные ехали по улице Шота Руставели со стороны центра. Возле дома №30 они создали ДТП.
По информации полиции, патрульный, который управлял машиной, не справился с управлением и въехал в припаркованное авто. Оно по инерции ударило машину, которая стояла впереди, и соответственно другую, что перед ней и так далее. Всего полицейский разбил 4 авто.
Детали о патрульном, который был за рулем
В полиции изданию сообщили, что за рулем служебной машины полиции был 29-летний инспектор. Именно он допустил столкновение с припаркованным Volkswagen Passat.
В результате аварии также пострадали Renault Scenic, Skoda Kodiaq, Volkswagen Golf.
На патрульного, который создал ДТП, составили протокол.
Во Львове патрульный въехал сразу в 4 машины / Фото "Варта 1"