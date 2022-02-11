Песня о смерти Путина: почему рэпер со Львова хочет видеть главу Кремля в золотом гробу

Хип-хоп исполнитель Badbok записал песню с политическим подтекстом. Он озвучил мечту многих украинцев – желание скорой смерти российскому лидеру Владимиру Путину.

Как рассказал в комментарии журналистке 24 канала Руслан Бокало, Badbok – это его сольный проект. Идея создать песню о смерти Путина возникла после новостей о российских войсках возле границ Украины.

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"Было бы хорошо, если бы Путин умер"

Сам трек был готов уже через несколько дней. Бит львовский исполнитель нашел в интернете и приобрел права на его использование.

В день записи мы с другом обсуждали, что было бы хорошо, если бы Путин умер, поскольку тогда, возможно, этого всего бы и не было. То есть потенциальной полномасштабной войны с Россией, возможно, и гибридная война на Востоке тоже бы закончилась,

– подчеркнул Бокало.

В тот же вечер исполнитель записал и трек. Вся необходимая техника была дома.

Путин в золотом гробу

Через несколько недель появилась и обложка для трека. Ее также нарисовал Руслан Бокало.

На ней изображен Владимир Путин в золотом гробу, обшитом маленькими российскими гербами. Таким образом автор акцентировал на фетише кремлевского лидера к роскоши и символике царской России.



Обложка к песне о смерти Путина / Фото 24 канала предоставил Руслан Бокало

Поэтому работа над треком длилась час, а над обложкой – 2 часа. Сам релиз затянулся, потому что Руслан Бокало заболел COVID-19.

Сразу после выздоровления, исполнитель поехал на студию звукозаписи. Когда трек был готов, автор отправил его в дистрибуцию на стриминговые сервисы.

"Ближе к релизу я решил снять простенький домашний клип на свой айфон. Тогда я смонтировал его за вечер, а на следующий день, в день релиза, выложил его в сеть", – пояснил Бокало.

Цель трека

Музыкант надеется, что украинцы согласятся с его словами в треке. Поскольку в XXI веке такие люди, как Владимир Путин, не могут управлять государством.

Путин – убийца, который может спокойно отдавать свои разрушительные приказы и по правилам жизни в нашем мире быть одновременно не то, что безнаказанным, а и довольно таки успешным негодяем,

– подчеркнул Бокало.

Проект Badbok – это метаироничный авангардный хип-хоп герой. Автор надеется, что его песни будут радовать или успокаивать украинцев в этот сложный период.

Относительно возможной реакции российских пропагандистов ему безразлично. Но в любом случае, это будет хороший пиар правдивой музыке.

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Badbok – Песня о смерти Путина: смотрите видео