На площади Рынок во Львове демонтируют аварийную скульптуру XVII столетия

В центре Львова приступили к демонтажу аварийной скульптуры "Крещение". Ее создали ориентировочно в конце XVII столетия.

Скульптурная группа установлена ​​на бывшем Шольц-Вольфовичевском доме. Ее планируют отреставрировать и установить снова в следующем году.

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На площади Рынок демонтируют аварийную скульптуру

В центре Львова начали антиаварийные мероприятия на скульптурной группе "Крещение". Она установлена ​​на углу дома №23 на площади Рынок.

Главный специалист-архитектор отдела охраны и использования объектов культурного наследия управления охраны исторической среды ЛГС Георгий Корнеев рассказал, что скульптуру демонтируют, чтобы в следующем году отреставрировать.

Сейчас выполняют работы по демонтажу некоторых скульптур и закреплению имеющихся. Эта скульптурная группа ориентировочно к концу XVII века. Она – в довольно плохом состоянии. Это подготовительные работы для дальнейшей реставрации в 2022 – 2023 годах,

– добавил Корнеев.

По его словам, смету пока не подсчитали. Работы финансируется польским институтом Полоника. Восстановление скульптуры предположительно будет выполнять общая польско-украинская группа реставраторов.

На площади Рынок демонтируют аварийную скульптуру / Фото "Твой город"

Кратко о доме №23 на площади Рынок