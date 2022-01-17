По Львову пронеслась снежная гроза: всего лишь третий раз за 100 лет – удивительное видео

Над Львовом 17 января была замечена снежная гроза. Это очень редкое явление видели в городе почти 100 лет назад.

Очевидцы не только об этом сообщили, но и обнародовали видео. Его сняли на повороте с улицы Подвальная на Площадь Рынок.

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Когда именно такое было в последний раз

На обнародованном видео видно, что с неба падают хлопья. Затем посреди дня внезапно возникает шум, похожий на гром. Такое явление во Львове последний раз видели еще в 1925 и 1927 годах. Снежная гроза часто случается в северных странах, однако для нашего региона это действительно почти метеорологическое чудо.

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Объявили штормовое предупреждение

Во Львове в этот день люди невероятно радовались смене погоды. Ведь весь город накрыл белый снежный мех, и улицы стали похожи на картинки из сказок. Однако впоследствии все превратилось в настоящее ненастье. Кроме большого количества снега поднялся штормовой ветер и в области возник сильній гололед.

Поэтому спасатели немедленно объявили штормовое предупреждение. Также предупреждали, что непогода может повлиять на работу ряда предприятий и повлечь за собой прекращение движения транспорта. Мол, под угрозой оказалось функционирование предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства.

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