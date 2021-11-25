Под колесами Интерсити Перемышль – Киев трагически погиб львовянин

На Львовщине 24 ноября 63-летний мужчина попал под колеса скоростного поезда Перемышль – Киев. Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Трагический инцидент произошел в селе Заверешица Львовского района. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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В 18:20 правоохранителям поступило сообщение о гибели мужчины вблизи железнодорожного перехода на остановочном пункте "Цунов" в селе Заверешица. Там скоростной поезд сообщением Перемышль – Киев наехал на пешехода.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 63-летний львовянин. В результате ДТП он получил чрезвычайно тяжелые травмы. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Главной причиной травмирования и гибели пешеходов является наезд поезда. Поэтому следует быть внимательными и осторожными, находясь вблизи путей.



Поезд наехал на 63-летнего львовянина / Фото Полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства трагического инцидента.