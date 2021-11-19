Под Львовом фура насмерть сбила 22-летнего пешехода

Недалеко от Львова 19 ноября грузовик сбил пешехода. Мужчина получил очень тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.

Правоохранители призывают пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Переходить дорогу можно только на пешеходных переходах и на зеленый свет. Кроме этого, в темное время суток следует использовать светоотражающие элементы.

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Грузовик сбил мужчину

Смертельное ДТП произошло примерно в 6:00 на трассе Западный обход города Львова. Правоохранители предварительно установили, что водитель грузовика MAN, 58-летний львовянин, сбил 22-летнего жителя Ивано-Франковщины.

В тот момент пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавший получил тяжелейшие травмы. Он погиб на месте аварии.



Грузовик насмерть сбил пешехода / Фото полиции Львовщины

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Полиция проводит расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства жуткого ДТП.



Пострадавший умер на месте ДТП / Фото полиции Львовщины