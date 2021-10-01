Подозреваемую во взяточничестве инспектора Галицкой таможни отпустили под личное обязательство
Источник:"Наші гроші. Львів"
Мостиский райсуд избрал меру пресечения для инспектора Галицкой таможни Марьяны Путри, которую подозревают в получении взятки. Ее отпустили под личное обязательство.
Также суд арестовал земельный участок подозреваемой в селе Шегини. Это сделали для того, чтобы инспектор не смогла его продать.
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Инспектора отпустили под личное обязательство
В этом году в начале сентября в суд поступил обвинительный акт по делу Марьяны Путри. Сообщение о подозрении во взяточничестве ей вручили еще весной 2021 года. Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества и невозможностью труда на государственных должностях на 3 года.
Во время судебного заседания прокурор просил для Путри домашний арест в ночное время суток. Однако судья Юрий Кичак избрал более мягкую меру пресечения – инспектора отпустили под личное обязательство на 2 месяца. Причиной такого решения стало то, что подозреваемая ухаживает за внуком. Кроме этого, суд арестовал земельный участок инспектора, ведь на время следствия она может его продать, а инкриминируемая ей статья предусматривает конфискацию всего имущества.
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Коротко о Марьяне Путре
- Инспектор Галицкой таможни Марьяна Путря работает на этой должности с 2018 года.
- В ежегодной декларации за 2020 год она указала, что получила 246 тысяч гривен зарплаты.
- Также инспектор указала 38 тысяч гривен своих пенсионных выплат и 48 тысяч гривен – мужа.
- Путри принадлежит земельный участок в селе Шегини.
- В свою очередь, ее муж является владельцем трех квартир.
- Одна из них расположена во Львове. Он приобрел ее за более чем миллион гривен в 2020 году.
- Согласно декларации, муж инспектора – пенсионер, который нигде не работает.
- В то же время в 2019 году он получил 58 тысяч гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.
- В декларации за 2019 год Путря также указала, что владеет около полумиллионом гривен.