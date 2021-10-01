Также суд арестовал земельный участок подозреваемой в селе Шегини. Это сделали для того, чтобы инспектор не смогла его продать.

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Инспектора отпустили под личное обязательство

В этом году в начале сентября в суд поступил обвинительный акт по делу Марьяны Путри. Сообщение о подозрении во взяточничестве ей вручили еще весной 2021 года. Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества и невозможностью труда на государственных должностях на 3 года.

Во время судебного заседания прокурор просил для Путри домашний арест в ночное время суток. Однако судья Юрий Кичак избрал более мягкую меру пресечения – инспектора отпустили под личное обязательство на 2 месяца. Причиной такого решения стало то, что подозреваемая ухаживает за внуком. Кроме этого, суд арестовал земельный участок инспектора, ведь на время следствия она может его продать, а инкриминируемая ей статья предусматривает конфискацию всего имущества.

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Коротко о Марьяне Путре