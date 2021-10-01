Також суд арештував земельну ділянку підозрюваної у селі Шегині. Це зробили для того, щоб інспекторка не змогла її продати.

До теми Суд обрав запобіжний захід судді з Вінниччини, його підозрюють в отриманні хабаря

Інспекторку відпустили під особисте зобов'язання

Цьогоріч на початку вересня до суду надійшов обвинувальний акт щодо справи Мар'яни Путрі. Повідомлення про підозру в хабарництві їй вручили ще навесні 2021 року. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна та унеможливленням праці на державних посадах на 3 роки.

Під час судового засідання прокурор просив для Путрі домашній арешт у нічну пору доби. Однак суддя Юрій Кічак обрав м'якший запобіжний захід – інспекторку відпустили під особисте зобов'язання на 2 місяці. Причиною такого рішення стало те, що підозрювана доглядає онука. Окрім цього, суд арештував земельну ділянку інспекторки, адже на час слідства вона може її продати, а інкримінована їй стаття передбачає конфіскацію всього майна.

Зауважте "Допомагали" забудовнику уникнути покарання: двоє податківців з Тернопільщини підуть під суд

Коротко про Мар'яну Путрю