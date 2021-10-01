Також суд арештував земельну ділянку підозрюваної у селі Шегині. Це зробили для того, щоб інспекторка не змогла її продати.
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Інспекторку відпустили під особисте зобов'язання
Цьогоріч на початку вересня до суду надійшов обвинувальний акт щодо справи Мар'яни Путрі. Повідомлення про підозру в хабарництві їй вручили ще навесні 2021 року. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна та унеможливленням праці на державних посадах на 3 роки.
Під час судового засідання прокурор просив для Путрі домашній арешт у нічну пору доби. Однак суддя Юрій Кічак обрав м'якший запобіжний захід – інспекторку відпустили під особисте зобов'язання на 2 місяці. Причиною такого рішення стало те, що підозрювана доглядає онука. Окрім цього, суд арештував земельну ділянку інспекторки, адже на час слідства вона може її продати, а інкримінована їй стаття передбачає конфіскацію всього майна.
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Коротко про Мар'яну Путрю
- Інспекторка Галицької митниці Мар'яна Путря працює на цій посаді з 2018 року.
- У щорічній декларації за 2020 рік вона вказала, що отримала 246 тисяч гривень зарплати.
- Також інспекторка вказала 38 тисяч гривень своїх пенсійних виплат і 48 тисяч гривень – чоловікових.
- Путрі належить земельна ділянка в селі Шегині.
- Своєю чергою, її чоловік є власником трьох квартир.
- Одна з них розташована у Львові. Він придбав її за понад мільйон гривень у 2020 році.
- Згідно з декларацією, чоловік інспекторки – пенсіонер, який ніде не працює.
- Водночас у 2019 році він отримав 58 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна.
- У декларації за 2019 рік Путря також вказала, що володіє близько пів мільйоном гривень.