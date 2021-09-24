Своє рішення щодо судді з Вінницької області, якого підозрюють у корупції, ВАКС ухвалив на засіданні 23 вересня.

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Суд обрав запобіжний захід судді з Вінниччини

За клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід голові суду одного з районних судів Вінницької області.

Суд частково задовольнив клопотання та визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,5 мільйона гривень.

Крім того, на підозрюваного покладали низку процесуальних обов'язків.

Справа судді з Вінниччини: що відомо

За версією слідства, у серпні 2021 року суддя попросив хабар за визнання права на земельну ділянку. Зробив він це через посередника. За кожний гектар земельної ділянки суддя вимагав 40 тисяч гривень, що з урахуванням площі землі у 3,09 гектара становило 120 тисяч гривень (4 620 доларів).

Правоохоронці під час проведення слідчих дій задокументували два факти передачі грошей – 3 тисячі доларів та 1 620 доларів.

Щодо судді відкрили кримінальну справу, наразі триває досудове розслідування.

Текст повідомлення САП:

Суд обрав запобіжний захід судді районного суду Вінниччини, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди

23 вересня 2021 року за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід голові суду одного з районних судів Вінницької області, який обґрунтовано підозрюється в отриманні неправомірної вигоди.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3,5 млн гривень.

Крім того, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, за версією слідства, у серпні 2021 року суддя висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тис. гривень (4620 дол. США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку(пай) за фізичною особою.

Детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів – 3 тис. доларів США та 1 620 доларів США.

Дії судді кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування триває.