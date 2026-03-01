Подозрительный пакет обнаружили недалеко от места теракта во Львове: что говорит полиция

Вечером в сети писали, что в центре Львова возле торгового центра "Магнус" работали взрывотехники. Неподалеку от улицы, где произошел страшный теракт, обнаружили подозрительный предмет. Место вокруг него оградили лентой.

В комментарии 24 Каналу в полиции Львовщины подтвердили, что к ним поступило сообщение об обнаружении подозрительного пакета вблизи одного из магазинов в центральной части Львова.

Чем оказался подозрительный предмет в центре Львова?

На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1, патрульные полицейские и работники взрывотехнической службы полиции Львовщины.

Правоохранители провели обследование обнаруженного предмета с соблюдением всех мер безопасности.

По результатам проверки опасных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Угрозы для граждан не было.

Заметим, что торговый центр "Магнус" расположен по улице Госпитальная, 1, а теракт 22 февраля произошел на улице Данилишина, 20. Расстояние между ТЦ и местом взрывов составляет 100 – 150 метров.

Где нашли подозрительный предмет в центре Львова / Скриншот карты

Теракт во Львове 22 февраля: что известно