Поехали на велосипедах путешествовать: на Львовщине разыскивают 2 пропавших детей

Правоохранители объявили в розыск 2 пропавших детей – жителей Стрыя в возрасте 12 и 13 лет. Ребята 19 августа поехали на велосипедах в направлении Львова.

У детей с собой были спальники и палатка. Правоохранители просят вызваться всех, кто видел ребят.

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Ребята выехали из Стрыя на велосипедах

Об исчезновении детей правоохранителям сообщили их родители. Примерно в 11:00 19 августа 2 малолетних жителей Стрыя, 12-летний Олег Козик и его на год старший товарищ Богдан Андреев, ушли из дома путешествовать.

С собой дети прихватили 2 велосипеда, палатку, 2 спальника и теплые вещи. Правоохранители предварительно установили, что ребята могут двигаться в направлении Львова. Последний раз пропавших видели 19 августа примерно в 18:00 возле села Дроговиж, что возле Николаева Стрыйского района.

Приметы пропавших ребят:

Олег Козик был одет в черные шорты, белую футболку, черную кепку с красным козырьком (с рекламой энергетика Monster) и синие босоножки. Он ездит на велосипеде синего цвета с надписью "COLT".

был одет в черные шорты, белую футболку, черную кепку с красным козырьком (с рекламой энергетика Monster) и синие босоножки. Он ездит на велосипеде синего цвета с надписью "COLT". Богдан Андреев был одет в красную футболку, брюки, кроссовки и белую кепку. У него с собой черный рюкзак и черная спортивная сумка с белой надписью FILA и серебристой вставкой. Парень поехал на велосипеде горного типа светлого цвета.

Правоохранители призывают всех, кому известна любая информация о возможном месте пребывания пропавших детей, вызваться на оперативную линию 102 или в ближайшее территориальное подразделение полиции.



Двое парней выехали на велосипедах и не вернулись / Фото Дениса Покидянчика