Погибли на месте: из-за урагана во Львове на молодую пару упало дерево в парке

В Стрыйском парке во время урагана погибли двое молодых людей. На пару, сидевшую на скамейке, упало дерево.

На молодых людей упало дерево

Из-за сильной грозы и ливня вечером 1 августа, на молодую пару прямо в Стрыйском парке упало дерево. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

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20-летний парень и 18-летняя девушка погибли на месте. По предварительной информации, они сидели на скамейке под деревом.

На месте трагического инцидента работает полиция и коммунальные службы. Все обстоятельства произошедшего буду устанавливать компетентные органы.

Погибли в результате урагана: последние новости

Из-за непогоды 21 июля 2021 года в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области на двух человек упали деревья. Пострадавшие скончались.

Тогда также госпитализировали 7 человек с травмами, которые получили в результате непогоды.

Ураган также прошел 17 июля на Киевщине. Из-за непогоды на 2-х человек упали деревья. Пострадавшие получить несовместимые с жизнью травмы.

В субботу, 31 июля, в Стрыйском парке поломанная ветка травмировала 6-летнего мальчика.