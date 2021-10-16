Похищение фотографа во Львове: нападающим, среди которых подростки, сообщили о подозрении

Четырем похитителям 19-летней девушки во Львове сообщили о подозрении. Выяснилось, что среди нападавших есть двое несовершеннолетних.

Подозрение объявили по фактам незаконного лишения свободы и вымогательства 2 миллионов евро.

Подробнее Требовали 2 миллиона евро выкупа: во Львове похитили 19-летнюю девушку

Похитители требовали выкуп у родителей

Следствие выяснило, что подозреваемые, прикидываясь клиентами, договорились с 19-летней фотографом о фотосессии в квартире во Львове. Когда девушка пришла на съемку, те незаконно лишили его свободы и стали требовать у родных выкуп. При этом, угрожали расправой: отцу сказали, что он никогда не увидит дочь, если не согласится на их условия.

Подозреваемых оперативно задержали

По информации правоохранителей , похитители – жители Червонограда. Они удерживали жертву в квартире одного из домов на улице Городецкой.

Родные девушки сразу обратились в полицию. Правоохранителям удалось быстро установить место, где ее удерживали. Фотографа освободили, а ее похитителей – задержали. Сейчас по делу ведется следствие. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Отметим, что освобожденная девушка – живая и невредимая. С ней работает психолог.