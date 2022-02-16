Пока не исчезнет прямая угроза, – Кристина Квин о визите дипломатов США во Львов

Во Львов приехала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и американские послы. Они перебрались во Львов на время обострения геополитической ситуации с Россией.

Об этом рассказала временная поверенная в делах США Кристина Квин в эксклюзивном комментарии 24 каналу. Во Львове находится основная команда – руководители разных отделов в посольстве.

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Визит дипломатов США

По словам Кристины Квин, американским представителям нравится во Львове. В то же время они надеются как можно скорее вернуться в Киев.

Будем оставаться здесь, пока не исчезнет прямая угроза против Киева,

– подчеркнула Квин.

Она добавила, что Львов – очень красивый город. Временно поверенная в делах США в Украине отметила, что все вокруг очень гостеприимны.

Посольство переехало

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об изменениях 14 февраля. Он отметил, что американское посольство переедет во Львов на время.

Таким образом, пытаются обеспечить безопасность для своих дипломатов. В то же время, других американцев призвали уехать из Украины.

По словам Кристины Квин, посольство США не сможет вернуться в Киев, пока не будет деэскалации конфликта с Россией. Речь идет о том, что российские войска продолжают стоять у границ Украины.

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