Польский дальнобойщик пытался за 400 гривен откупиться от львовских патрульных

Вблизи пункта пропуска Рава-Русская 15 сентября патрульные увидели фуру, водитель которой остановился на перекрестке. Чтобы не платить штраф, поляк пытался дать полицейским 400 гривен взятки.

Теперь вместе с 340 гривнами штрафа мужчине грозит уголовная ответственность. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Поляк пытался дать патрульным 400 гривен взятки

Патрульные вблизи международного пункта пропуска Рава-Русская увидели грузовик, водитель которого остановился на перекрестке. Полицейские указали мужчине на его нарушение и попросили документы для проверки.

Однако мужчина решил попробовать с ними договориться. Стражи порядка предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение взятки и сказали, что вынесут на него постановление за нарушение правил остановки.

Тогда 28-летний поляк предоставил полицейским все необходимые документы. Во время проверки, патрульные увидели в его паспорте 400 гривен. Иностранец ответил, что это деньги за то, что на него не будут составлять админматериалы.

Мужчина хотел откупиться от полиции за 400 гривен / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Водителю грозит тюрьма

Патрульные сразу же вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Водителю грозит уголовная ответственность за "предложение неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 11,9 тысячи гривен штрафа или от 2 до 4 лет ограничения или лишения свободы.

Интересно, что постановление за нарушение правил остановки патрульные также составили. Мужчина должен оплатить еще 340 гривен штрафа.

Водителю грозит уголовная ответственность / Фото Патрульной полиции Львовщины