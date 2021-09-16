Тепер разом з 340 гривнями штрафу чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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Поляк намагався дати патрульним 400 гривень хабаря

Патрульні поблизу міжнародного пункту пропуску Рава-Руська побачили вантажівку, водій якої зупинився на перехресті. Поліцейські вказали чоловікові на його порушення і попросили документи для перевірки.

Однак чоловік вирішив спробувати з ними домовитися. Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря і сказали, що винесуть на нього постанову за порушення правил зупинки.

Тоді 28-річний поляк надав поліцейським усі необхідні документи. Під час перевірки, патрульні побачили у його паспорті 400 гривень. Іноземець відповів, що це гроші за те, що на нього не складатимуть адмінматеріали.

Польський далекобійник намагався за 400 гривень відкупитись від львівських патрульних

Чоловік хотів відкупитись від поліції за 400 гривень / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водієві загрожує в'язниця

Патрульні одразу ж викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Водієві загрожує кримінальна відповідальність за "пропозицію неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 11,9 тисячі гривень штрафу або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Цікаво, що постанову за порушення правил зупинки патрульні також склали. Чоловік повинен сплатити ще 340 гривень штрафу.

Польський далекобійник намагався за 400 гривень відкупитись від львівських патрульних
Водієві загрожує кримінальна відповідальність / Фото Патрульної поліції Львівщини