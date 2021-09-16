Польський далекобійник намагався за 400 гривень відкупитись від львівських патрульних

Тепер разом з 340 гривнями штрафу чоловікові загрожує кримінальна відповідальність. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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Поляк намагався дати патрульним 400 гривень хабаря

Патрульні поблизу міжнародного пункту пропуску Рава-Руська побачили вантажівку, водій якої зупинився на перехресті. Поліцейські вказали чоловікові на його порушення і попросили документи для перевірки.

Однак чоловік вирішив спробувати з ними домовитися. Правоохоронці попередили водія про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря і сказали, що винесуть на нього постанову за порушення правил зупинки.

Тоді 28-річний поляк надав поліцейським усі необхідні документи. Під час перевірки, патрульні побачили у його паспорті 400 гривень. Іноземець відповів, що це гроші за те, що на нього не складатимуть адмінматеріали.

Чоловік хотів відкупитись від поліції за 400 гривень / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водієві загрожує в'язниця

Патрульні одразу ж викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Водієві загрожує кримінальна відповідальність за "пропозицію неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 8,5 до 11,9 тисячі гривень штрафу або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі.

Цікаво, що постанову за порушення правил зупинки патрульні також склали. Чоловік повинен сплатити ще 340 гривень штрафу.



Водієві загрожує кримінальна відповідальність / Фото Патрульної поліції Львівщини