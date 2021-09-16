Теперь вместе с 340 гривнами штрафа мужчине грозит уголовная ответственность. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Поляк пытался дать патрульным 400 гривен взятки

Патрульные вблизи международного пункта пропуска Рава-Русская увидели грузовик, водитель которого остановился на перекрестке. Полицейские указали мужчине на его нарушение и попросили документы для проверки.

Однако мужчина решил попробовать с ними договориться. Стражи порядка предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение взятки и сказали, что вынесут на него постановление за нарушение правил остановки.

Тогда 28-летний поляк предоставил полицейским все необходимые документы. Во время проверки, патрульные увидели в его паспорте 400 гривен. Иностранец ответил, что это деньги за то, что на него не будут составлять админматериалы.

Польський далекобійник намагався за 400 гривень відкупитись від львівських патрульних

Мужчина хотел откупиться от полиции за 400 гривен / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Водителю грозит тюрьма

Патрульные сразу же вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Водителю грозит уголовная ответственность за "предложение неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание – от 8,5 до 11,9 тысячи гривен штрафа или от 2 до 4 лет ограничения или лишения свободы.

Интересно, что постановление за нарушение правил остановки патрульные также составили. Мужчина должен оплатить еще 340 гривен штрафа.

Польський далекобійник намагався за 400 гривень відкупитись від львівських патрульнихВодителю грозит уголовная ответственность / Фото Патрульной полиции Львовщины