Попал под колеса БТРа: детали трагической гибели военнослужащего из Львовщины

Во время военных учений на Киевщине 28 сентября погиб 24-летний военный Роман Олекса. Правоохранители открыли уголовное производство и назначили следственный эксперимент, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Во время стратегических командно-штабных учений "объединенные усилия-2021" Роман Олекса попал под колеса БТРа. Врачи пытались спасти военного, однако ничего не удалось.

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Правоохранители открыли уголовное производство

Пресс-секретарь Территориального управления ГБР Киева Наталья Мелень рассказала, что правоохранители начали производство по статье №415 Уголовного кодекса.

В ней говорится о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель,

– добавила Мелень.

Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет в тюрьме. 1 октября по делу назначили военную экспертизу. По ее результатам следователи смогут назвать точную причину трагедии. Кроме этого, вскоре проведут следственный эксперимент.

Военный попал под колеса БТРа

По словам пресс-секретаря, информация о гибели военного поступила в 12:20.

"28 сентября в 12:20 к нам поступила информация о чрезвычайном происшествии, которое случилось во время участия в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2021". Они происходили в Вышгородском районе Киевской области", – отметила Мелень.

Учения проводили в условиях, максимально приближенных к реальным военным обстоятельствам. По предварительной информации, Роман Олекса оказался под колесами БТРа.

"Что именно произошло, установит военная экспертиза. Она продлится до 90 дней", – добавила пресс-секретарь четвертого следственного отдела теруправления ГБР Киева.

В ГБР также не рассказали, в какой именно воинской части служил погибший.

В селе Завишень, что на Львовщине, 30 сентября встретили тело погибшего военнослужащего Романа Олексы. Защитнику было всего 24 года. Он был участником боевых действий на Донбассе. По предварительной информации, военный скончался на полигоне во время загрузки военной техники.