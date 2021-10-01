Під час стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2021" Роман Олекса потрапив під колеса БТРа. Лікарі намагалися врятувати військового, однак нічого не вдалося.

До теми На полігоні під Києвом трагічно загинув 24-річний нацгвардієць з Львівщини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Прессекретарка Територіального управління ДБР Києва Наталія Мелень розповіла, що правоохоронці розпочали провадження за статтею №415 Кримінального кодексу.

У ній йдеться про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель,

– додала Мелень.

Санкція статті передбачає покарання – до 10 років у в'язниці. 1 жовтня у справі призначили військову експертизу. За її результатами слідчі зможуть назвати точну причину трагедії. Окрім цього, незабаром проведуть слідчий експеримент.

Військовий потрапив під колеса БТРа

За словами прессекретарки інформація про загибель військового надійшла о 12:20.

"28 вересня о 12:20 до нас надійшла інформація про надзвичайну подію, яка трапилась під час участі в стратегічних командно-штабних навчаннях "Об'єднані зусилля-2021". Вони відбувались у Вишгородському районі Київської області", – зазначила Мелень.

Навчання проводили в умовах, максимально наближених до реальних військових обставин. За попередньою інформацією, Роман Олекса опинився під колесами БТРа.

"Що саме сталось, встановить військова експертиза. Вона триватиме до 90 днів", – додала речниця четвертого слідчого відділу Теруправління ДБР Києва.

У ДБР також не розповіли, у якій саме військовій частині служив загиблий.

Зауважте! У селі Завишень, що на Львівщині, 30 вересня зустріли тіло загиблого військовослужбовця Романа Олекси. Захисникові було лише 24 роки. Він був учасником бойових дій на Донбасі. За попередньою інформацією, військовий помер на полігоні під час завантаження військової техніки.