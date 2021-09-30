На полігоні в зоні ООС трагічно загинув 24-річний військовий з Львівщини

Роман Олекса родом із села Завишень, біля Сокаля. Він був учасником АТО та боронив українські землі від окупантів.
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В зоні ООС загинув військовий з Львівщини
У Сокальській міській раді розповіли, що на військовому полігоні трагічно загинув 24-річний захисник Роман Олекса.
Сокальщина у скорботі... Трагічно загинув на військовому полігоні наш земляк, житель села Завишень Роман Олекса. Роману було лише 24 роки, він – учасник АТО, воював за нашу Незалежність,
– мовиться у повідомленні.
Тіло Героя о 16:30 привезли у село Завишень. Усіх небайдужих закликали долучитись до зустрічі загиблого захисника з квітами та лампадками.
"Герої не вмирають! Вічна пам'ять!", – підсумували у міськраді.
У яких військах служив Роман Олекса, не повідомили. В коментарі ZAXID.NET пресофіцер Антон Миронович розповів, що військовий загинув не на території Львівщини. З власних джерел журналістам стало відомо, що трагічний випадок стався на полігоні в зоні ООС.
24-річний військовий трагічно загинув на полігоні / Фото Сокальської міськради