Роман Олекса родом из села Завишень, возле Сокаля. Он был участником АТО и защищал украинские земли от оккупантов.
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В зоне ООС погиб военный из Львовщины
В Сокальском городском совете рассказали, что на военном полигоне трагически погиб 24-летний защитник Роман Олекса.
Снова большая потеря для нашего общества... Сокальщина в скорби... Трагически погиб на военном полигоне наш земляк, житель села Завишень Роман Олекса. Роману было всего 24 года, он – участник АТО, воевал за нашу Независимость,
– говорится в сообщении.
Тело Героя в 16:30 привезли в село Завишень. Всех неравнодушных призвали присоединиться к встрече тела защитника с цветами и лампадками.
"Герои не умирают! Вечная память!", – подытожили в горсовете.
В каких войсках служил Роман Олекса не сообщили. В комментарии ZAXID.NET пресс-офицер Антон Миронович рассказал, что военный погиб не на территории Львовщины. Из собственных источников журналистам стало известно, что трагический случай произошел на полигоне в зоне ООС.
24-летний военный трагически погиб на полигоне / Фото Сокальского горсовета