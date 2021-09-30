При этом один раз боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

К теме Такого не было уже более года: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе

В результате вражеских обстрелов один из украинских военных получил очень тяжелые ранения. Спасти воина не удалось.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким павшего воина.

Где открывали огонь оккупанты:

Возле Новотошковского они осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

они осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменок оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра.

оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра. В сторону Попасной наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В штабе Операции Объединенных сил заверили, что дали достойный отпор врагу и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

В ОБСЕ обеспокоены обострением на Донбассе

Отметим, что ранее представители ОБСЕ сообщили о значительном обострении на Донбассе. Такой ситуации не было с июля 2020 года. Цифры пугают: ежедневно регистрируют более 200 нарушений договоренностей о режиме тишины.

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Это важно! Как сообщили во время встречи журналистов с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, отныне украинские военные могут открывать огонь в ответ. Решение принимает командир на месте – принимая во внимание имеющееся вооружение.