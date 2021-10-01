Во время стратегических командно-штабных учений "объединенные усилия-2021" Роман Олекса попал под колеса БТРа. Врачи пытались спасти военного, однако ничего не удалось.
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Правоохранители открыли уголовное производство
Пресс-секретарь Территориального управления ГБР Киева Наталья Мелень рассказала, что правоохранители начали производство по статье №415 Уголовного кодекса.
В ней говорится о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель,
– добавила Мелень.
Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет в тюрьме. 1 октября по делу назначили военную экспертизу. По ее результатам следователи смогут назвать точную причину трагедии. Кроме этого, вскоре проведут следственный эксперимент.
Военный попал под колеса БТРа
По словам пресс-секретаря, информация о гибели военного поступила в 12:20.
"28 сентября в 12:20 к нам поступила информация о чрезвычайном происшествии, которое случилось во время участия в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2021". Они происходили в Вышгородском районе Киевской области", – отметила Мелень.
Учения проводили в условиях, максимально приближенных к реальным военным обстоятельствам. По предварительной информации, Роман Олекса оказался под колесами БТРа.
"Что именно произошло, установит военная экспертиза. Она продлится до 90 дней", – добавила пресс-секретарь четвертого следственного отдела теруправления ГБР Киева.
В ГБР также не рассказали, в какой именно воинской части служил погибший.