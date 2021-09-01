Пошел на учебу и пропал: во Львове полиция объявила в розыск 17-летнего парня
Источник:полиция Львовщины
Во Львове 1 сентября исчез 17-летний Александр Турчиновский. Парень пошел на учебу, однако домой так и не вернулся.
Парень учится в одном из львовских вузов. Полиция объявила пропавшего в розыск.
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Полиция разыскивает 17-летнего студента
Во Львове разыскивают без вести пропавшего 17-летнего Александра Турчиновского. Его мать обратилась в полицию примерно в 13:40. Она рассказала, что ее сын учится в одном из вузов города. В 6:30 он вышел из дома на учебу до сих пор не вернулся. С тех пор его местонахождение – неизвестно. На связь с родными парень также не выходил.
Приметы пропавшего:
- рост 194 сантиметра;
- среднего телосложения;
- волосы русые;
- глаза зеленые;
- был одет в красную куртку.
К поискам пропавшего студента привлекли сотрудников всех служб отдела полиции №1 Львовского райуправления №1. Ориентировку прислали во все территориальные подразделения полиции Львовщины.
Правоохранители призывают всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении парня, сообщить на оперативную линию 102.
Парень пошел на учебу и исчез / Фото Полиции Львовщины