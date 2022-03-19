Позиция Львова неизменна, – Садовый о запрете продажи алкоголя

Сегодня, 19 марта, глава Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение на запрет продажи любых алкогольных напитков. Оно будет действовать до завершения военного положения.

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал это решение. Заявил, что позиция города – неизменна.

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Садовый о запрете продажи алкоголя

Андрей Садовый сообщил, что они получили приказ областной военной администрации о новых правилах продажи алкоголя на территории Львовской области. В то же время добавил, что город полностью поддерживает это решение.

Позиция Львова остается неизменной. В городе полностью запрещена продажа алкоголя,

– заявил он.

Садовый о запрете продажи алкоголя / Фото из фейсбука Андрея Садового

Запрет алкоголя во Львовской области: что известно

19 марта на территории Львовской области с 21:00 до 10:00 запретили продажу любых алкогольных напитков. Запрет касается также и слабоалкогольных напитков, в том числе пива.

Соответствующее распоряжение будет действовать до завершения военного положения. Согласно приказу, руководители местных органов власти при необходимости могут усиливать запрет на продажу алкоголя.

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