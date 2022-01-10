Праздничный ужин на фонтане и очереди в заведения: как во Львове туристы провели Рождество

На рождественские и новогодние праздники Львов превращается в настоящую сказку. Не удивительно, что в город приезжают немало туристов. Поэтому в кафе и рестораны образуются очереди, а люди вынуждены есть прямо на фонтанах.

В этом году во Львове было очень людно. Кроме туристов, в центре города собрались многие львовяне, чтобы полюбоваться праздничным убранством и главной елкой.

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Праздничный ужин на фонтане

Во Львове ежегодно обустраивают рождественские ярмарки. Здесь можно полакомиться разнообразными вкусностями и согреться горячим глинтвейном.

Ярмарки привлекают к себе немало людей. Поэтому к ларькам с уличной едой часто образуются очереди.

Туристы устроили праздничный ужин на фонтане / Фото Юрия Богуна

Несмотря на довольно не теплую погоду, на ярмарках было людно. Из-за этого столиков для всех желающих отведать вкусных яств не хватило. Однако люди не растерялись и устроили праздничный ужин прямо на фонтане на площади Рынок.

Кроме этого, посетителей ярмарки возле Ратуши постигла еще одна "преграда" - длинная очередь перед лотком "Трдло. Кюртош калач", где продают выпечку.

В этом году во Львов приехали многие путешественники / Фото Юрия Богуна

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Очереди во львовские заведения

То, что во львовские заведения в период праздников часто образуются очереди, – не новость. Этот год не стал исключением, ведь город посетили очень много гостей. Однако по информации VGORODE, очереди образовались лишь в 7 заведений.

Очереди в "Реберню под Арсеналом" образуются довольно часто. Туристы готовы часами ждать, чтобы попасть внутрь. Большинство путешественников, вероятно, не знают о таких же заведениях на улицах Старознесенской и Стрыйской. Поэтому они вынуждены стоять в очереди на улице и в снег, и в дождь.

образуются довольно часто. Туристы готовы часами ждать, чтобы попасть внутрь. Большинство путешественников, вероятно, не знают о таких же заведениях на улицах Старознесенской и Стрыйской. Поэтому они вынуждены стоять в очереди на улице и в снег, и в дождь. К домику "Трдло. Кюртош калач" на рождественской ярмарке на площади Рынок также образовалась длиннющая очередь. Здесь продают сладкий словацкий пирог трдло, который готовят из дрожжевого теста и жарят на палочке. После выпечку щедро посыпают сахаром, смешанным с орехами и корицей. Также в этой лавочке можно приобрести кюртош калач. Внешне и по способу жарки он очень похож на трдло, однако эта выпечка относится к венгерской кухне и имеет множество своих секретов приготовления.

на рождественской ярмарке на площади Рынок также образовалась длиннющая очередь. Здесь продают сладкий словацкий пирог трдло, который готовят из дрожжевого теста и жарят на палочке. После выпечку щедро посыпают сахаром, смешанным с орехами и корицей. Также в этой лавочке можно приобрести кюртош калач. Внешне и по способу жарки он очень похож на трдло, однако эта выпечка относится к венгерской кухне и имеет множество своих секретов приготовления. Каток на площади Рынок стал одним из двух не гастрономических заведений, где на рождественские праздники была очередь.

стал одним из двух не гастрономических заведений, где на рождественские праздники была очередь. Ресторан-кнайпа "Крыивка", где готовят блюда украинской и полевой кухни, открыли на площади Рынок в 2007 году. Он до сих пор не потерял популярности. Поэтому перед дверью кнайпы также образовалась немалая очередь.

"Ресторация Бачевских" – популярное Львовское заведение на улице Шевской. Здесь также довольно часто образовываются очереди. Особенно много туристов приходит сюда утром, чтобы позавтракать.

– популярное Львовское заведение на улице Шевской. Здесь также довольно часто образовываются очереди. Особенно много туристов приходит сюда утром, чтобы позавтракать. На рождественские праздники много желающих вкусно поесть стояли в очереди в "Первый львовский грилевый ресторан мяса и справедливости". Перед его дверью собрались десятки туристов и горожан.

Перед его дверью собрались десятки туристов и горожан. На рождественские выходные, 7 – 9 января, многие стояли в очереди перед Океанариумом, что на проспекте Шевченко. Большинство из них хотели воспользоваться "ковидной тысячей", чтобы посмотреть на морских жителей.

Смотрите фото очередей во львовские заведения / Фото Юрия Богуна