Празднование 30 годовщины ВСУ: как будут отмечать во Львове

Во Львове 6 декабря будут отмечать День Вооруженных сил Украины. В городе запланировали несколько торжественных мероприятий по случаю 30 годовщины создания ВСУ.

Во Львове ограничат движение на нескольких улицах. Поэтому общественный транспорт будет курсировать по несколько измененным маршрутам.

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Как во Львове будут праздновать День ВСУ

Во Львове в 10:00 на поле почетных захоронений № 76 на Лычаковском кладбище состоится чествование памяти погибших защитников Украины. Через час в Гарнизонном Храме святых апостолов Петра и Павла начнется Архиерейская божественная литургия.

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что возле Академии сухопутных войск во второй половине дня проведут праздничный парад, поэтому там будет частичное перекрытие двух улиц.

Думаю, что вариант проведения парада на Стрыйской лучше, чем в центре города, ведь перекрытие там будет спокойнее. Кроме того, там находятся наши военные и лучше всего поздравить их именно там,

– добавил мэр.

Во время торжеств состоится телемост с участием президента Владимира Зеленского. К нему присоединятся Львов, Киев, Харьков, Озерное, Краматорск и Одесса.

Во Львовском мероприятии примет участие начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. Оно начнется в 17:50, а завершится концертом группы "СКАЙ".

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Общественный транспорт будет курсировать с изменениями

Также в ЛГС рассказали, что в связи с проведением торжеств на площади возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного перекроют улицы Героев Майдана и Стрыйскую (от Франко до Сахарова).

Улицу Героев Майдана перекроют в период с 9:00 до 20:00.

Улицу Стрыйскую перекроют с 9:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00.

Также в связи с проведением торжеств и праздничного концерта троллейбусный маршрут № 25 не будет курсировать. В то же время автобусы будут объезжать перекрытые улицы.

"На этом участке курсируют 3 маршрута: № 3а, № 18 и № 57. Они будут осуществлять объезд закрытого участка по улице Чмолы, Козельницькой, Франко с выездом на Шота Руставели", – рассказал руководитель городского управления транспорта Орест Олеськив.

Автобусы будут курсировать так весь день, кроме периода между 14:00 и 16:00, когда улица Стрыйская будет проездной.

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