Приветствуем инициативу мэра Лондона, – Садовый о переносе финала Лиги чемпионов из России
Источник:фейсбук Андрея Садового
Мэр Львова Андрей Садовый высказался о решение перенести финал Лиги чемпионов в Лондон. Ранее планировали провести это событие в российском Санкт-Петербурге
Глава Львова 22 февраля акцентировал на правильности решения, которое принял мэр Лондона. Также он призвал футбольных фанатов всех европейских городов поддержать эту позицию.
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Что известно об этом переносе
Сначала о вероятности такого решения УЕФА начали писать многие ведущие медиа Великобритании. Впоследствии с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он заявил, что "это немыслимо после вторжения в суверенную страну".
Россия – агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя такие важные международные события,
– подчеркнул Андрей Садовый.
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