Очільник Львова 22 лютого акцентував на правильності рішення, яке ухвалив мер Лондона. Також він закликав підтримати футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати цю позицію.
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Мер Львова Андрій Садовий висловився щодо рішення перенести фінал Ліги чемпіонів до Лондона. Раніше планували провести цю подію в російському Санкт-Петербурзі
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Очільник Львова 22 лютого акцентував на правильності рішення, яке ухвалив мер Лондона. Також він закликав підтримати футбольних фанатів усіх європейських міст підтримати цю позицію.
Новина доповнюється...