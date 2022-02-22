Глава Львова 22 февраля акцентировал на правильности решения, которое принял мэр Лондона. Также он призвал футбольных фанатов всех европейских городов поддержать эту позицию.

К теме Это немыслимо, – премьер-министр Великобритании осудил проведение финала ЛЧ в России

Что известно об этом переносе

Сначала о вероятности такого решения УЕФА начали писать многие ведущие медиа Великобритании. Впоследствии с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он заявил, что "это немыслимо после вторжения в суверенную страну".

Россия – агрессор и оккупант. Они не имеют никакого права принимать у себя такие важные международные события,

– подчеркнул Андрей Садовый.

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