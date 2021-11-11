Проект львовской площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины

Недавно во Львове открыли обновленную площадь Колиивщины. Проект ее реконструкции получил премию Национального союза архитекторов Украины 2021.

Площадь размещена в историческом еврейском участке города. Стоимость реконструкции составила 3 миллиона гривен.

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Проект площади Колиивщины завоевал премию НСАУ

Проект реконструкции площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины 2021. Его авторами была общественная организация Urbanideas.

Наш проект реконструкции площади Колиивщины получил премию Национального союза архитекторов Украины 2021 в номинации ландшафтная архитектура, дизайн городской среды, реализованный объект! И все благодаря чудесному сотрудничеству проектанта, заказчика, подрядчика и технадзора!,

– сообщили в Urbanideas.

Проект обновления площади Колиивщины разработало бюро "Рутения" (архитектор Ольга Криворучко). Во время археологических исследований здесь нашли часть городской оборонительной стены и фундаменты зданий. Их обозначили в мощении.

Смотрите фото площади Колиивщины / Фото Романа Балука, "Львов. Градостроительство" и Urbanideas

Коротко о реконструкции площади Колиивщины во Львове