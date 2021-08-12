Пролежал несколько месяцев: на Львовщине нашли скелетированное тело мужчины – фото

В Жидачеве возле реки Стрый 7 августа нашли скелетированное тело мужчины. Оно пролежало в зарослях несколько месяцев.

Погибший был одет в праздничную одежду. Правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

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У реки нашли скелетированное тело

Между руслом реки Стрый и улицей Шашкевича местные жители нашли скелетированное тело мужчины. Оно пролежало в зарослях несколько месяцев.

Правоохранители установили, что погибшему было 50 – 60 лет. Он был одет в праздничную одежду – рубашку с коротким рукавом с вышивкой по воротнику, черные классические брюки и туфли 41 – 42 размера. С собой мужчина имел черную зажигалку и тысячу гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направили на экспертизу, которая и установит точную причину смерти. По предварительной информации, специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.



Тело пролежало возле реки несколько месяцев / Фото полиции Львовщины