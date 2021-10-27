Пропавшая 19-летняя Анастасия Стахив мертва, – полиция

Полиция подтвердила смерть студентки Анастасии Стахив на Песковых озерах. Ее вытащили водолазы с многометровой глубины. Девушка без вести пропала за день до гибели.

19-летняя девушка исчезла из дома в 02:00 27 октября. Об этом сразу сообщили в полицию ее родственники. Утром правоохранители объявили ее в розыск.

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Тело вытащили водолазы

В полицию поступило сообщение в 12:15 о том, что в водоеме обнаружили тело человека. Речь идет о парке, известном как "Алтайские озера", на улице Генерала Чупринки.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2. Информация подтвердилась, в водоеме действительно было тело. Вскоре водолазы-спасатели подняли его на поверхность.



Анастасию Стахив нашли мертвой / Фото Нацполиции

Личность погибшей удалось установить. Ею оказалась 19-летняя Анастасия Стахив, пропавшая накануне. Впоследствии следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "без вести пропавшая".

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