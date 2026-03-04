Укр Рус
Львов Жизнь Львова Поліція відкрила кримінальну справу: Садовий розповів деталі щодо прориву водогону у Домажирі
4 марта, 17:52
2

Полиция открыла уголовное дело: Садовый рассказал детали относительно прорыва водопровода в Домажире

Сергей Попович
Основні тези
  • Полиция расследует самовольные строительные работы, которые повлекли повреждение магистрального водопровода возле Львова.
  • Подачу воды в часть города восстановлено, но расследование продолжается, предусматривая наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет для виновных.

Поврежденный ранее магистральный водопровод возле Львова восстановили. Полиция расследует проведение работ, которые привели к аварии.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Смотрите также Во Львове возле мусорников женщина обнаружила боевую гранату

Что сейчас с поврежденным возле Львова водопроводом?

Часть Львова 2 марта почти на сутки оказалась без воды из-за повреждения магистрального водопровода в Домажире.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что зарегистрировано уголовное производство в отношении злоумышленников, которые из-за самовольных строительных работ повредили трубу. Расследование осуществляет Яворивский районный отдел полиции.

Саму же трубу уже отремонтировали. Рясное-1, Рясное-2, Брюховичи и Рудно получили воду в свои дома.

В направлении Левандовки, а также в верхней и нижней частях Шевченковского района подачу восстановят чуть позже – система заполняется, воду дополнительно очищают после аварии,
– уточнил мэр.

Статья уголовного производства в отношении тех, кто повредил трубу, предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком на три года.

Источники Zaxid.net сообщили, что самовольные работы осуществляла компания "Домажирские колбасы", хотя в самой компании это отрицают.

Что известно об аварии на водопроводе в Домажире?

  • Во Львове снова произошла авария на водопроводе в Домажире. Поэтому в часть домов Львова вода подавалась с пониженным давлением.

  • К ряду улиц организовали подвоз воды.