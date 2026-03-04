Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Смотрите также Во Львове возле мусорников женщина обнаружила боевую гранату
Что сейчас с поврежденным возле Львова водопроводом?
Часть Львова 2 марта почти на сутки оказалась без воды из-за повреждения магистрального водопровода в Домажире.
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что зарегистрировано уголовное производство в отношении злоумышленников, которые из-за самовольных строительных работ повредили трубу. Расследование осуществляет Яворивский районный отдел полиции.
Саму же трубу уже отремонтировали. Рясное-1, Рясное-2, Брюховичи и Рудно получили воду в свои дома.
В направлении Левандовки, а также в верхней и нижней частях Шевченковского района подачу восстановят чуть позже – система заполняется, воду дополнительно очищают после аварии,
– уточнил мэр.
Статья уголовного производства в отношении тех, кто повредил трубу, предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком на три года.
Источники Zaxid.net сообщили, что самовольные работы осуществляла компания "Домажирские колбасы", хотя в самой компании это отрицают.
Что известно об аварии на водопроводе в Домажире?
Во Львове снова произошла авария на водопроводе в Домажире. Поэтому в часть домов Львова вода подавалась с пониженным давлением.
К ряду улиц организовали подвоз воды.