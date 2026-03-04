Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

Що наразі з пошкодженим біля Львова водогоном?

Частина Львова 2 березня майже на добу опинилася без води через пошкодження магістрального водогону у Домажирі.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що зареєстровано кримінальне провадження щодо зловмисників, які через самовільні будівні роботи пошкодили трубу. Розслідування здійснює Яворівський районний відділ поліції.

Саму ж трубу вже відремонтували. Рясне-1, Рясне-2, Брюховичі та Рудно отримали воду у свої домівки.

У напрямку Левандівки, а також у верхній і нижній частинах Шевченківського району подачу відновлять трохи пізніше – система заповнюється, воду додатково очищують після аварії,

– уточнив мер.

Стаття кримінального провадження щодо тих, хто пошкодив трубу, передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном на три роки.

Джерела Zaxid.net повідомили, що самовільні роботи здійснювала компанія "Домажирські ковбаси", хоча у самій компанії це заперечили.

Що відомо про аварію на водогоні у Домажирі?