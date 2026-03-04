Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
Дивіться також У Львові біля смітників жінка виявила бойову гранату
Що наразі з пошкодженим біля Львова водогоном?
Частина Львова 2 березня майже на добу опинилася без води через пошкодження магістрального водогону у Домажирі.
Мер міста Андрій Садовий повідомив, що зареєстровано кримінальне провадження щодо зловмисників, які через самовільні будівні роботи пошкодили трубу. Розслідування здійснює Яворівський районний відділ поліції.
Саму ж трубу вже відремонтували. Рясне-1, Рясне-2, Брюховичі та Рудно отримали воду у свої домівки.
У напрямку Левандівки, а також у верхній і нижній частинах Шевченківського району подачу відновлять трохи пізніше – система заповнюється, воду додатково очищують після аварії,
– уточнив мер.
Стаття кримінального провадження щодо тих, хто пошкодив трубу, передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном на три роки.
Джерела Zaxid.net повідомили, що самовільні роботи здійснювала компанія "Домажирські ковбаси", хоча у самій компанії це заперечили.
Що відомо про аварію на водогоні у Домажирі?
У Львові знову сталася аварія на водопроводі в Домажирі. Відтак до частини будинків Львова вода подавалася з пониженим тиском.
До низки вулиць організували підвіз води.