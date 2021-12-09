Протесты шахтеров продолжаются: на Львовщине горняки перекрыли пограничную трассу

На Львовщине шахтеры продолжают бастовать против зарплатных долгов. 9 декабря они перекрыли трассу возле пограничного перехода в Раве-Русской.

Горнякам ГП "Львовуголь" не выплатили зарплаты более чем на 376 миллионов гривен. Сначала они бастовали под землей, а потом решили перекрыть трассу.

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Шахтеры перекрывали международную трассу

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что все 32 горняка шахты "Червоноградская" 8 декабря вышли на поверхность. Они 7 декабря устроили подземную забастовку из-за зарплатных долгов. Горняки требовали вернуть им заработанные деньги, которые задолжали еще с июля.

Несмотря на то, что шахтеры поднялись на поверхность, их протест продолжается. Они решили перекрыть пограничный переход возле Равы-Русской, чтобы привлечь внимание к критической ситуации с невыплатой зарплаты и кризису в угольной отрасли.

В то же время согласно распределению бюджетных средств, предлагается выделить на выплату зарплаты по ГП "Львовуголь" около 40 миллионов гривен... Напомню, что по состоянию на 7 декабря зарплатный долг перед работниками ГП "Львовуголь" достигает 376,27 миллионов гривен,

– добавил Волынец.

В Патрульной полиции Львовщины рассказали, что трассу перекрыли примерно 100 шахтеров. На месте происшествия работали сотрудники Жовковского отдела полиции, полиции диалога и патрульные.

В комментарии ZAXID.NET пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий отметила, что протестующие перекрыли трассу примерно в 11:30. Проезд до границы был невозможным. По состоянию на 13:30 движение восстановили.

Шахтеры перекрыли трассу возле Равы-Русской: видео

Коротко о зарплатных долгах перед шахтерами

Горнякам ГП "Львовуголь" регулярно задолжали зарплаты. Когда ее все же выплачивают, то перечисляют не полностью, а лишь частями.

За это шахтеры часто устраивают забастовки, перекрывают дороги и отказываются работать.

Благодаря прибыли от продажи угля шахтерам уже выплатили задолженность за апрель.

В последний раз горняки устроили большой пикет под стенами ЛОГА в начале августа. Тогда говорилось о долге в 300 миллионов гривен.

Кроме этого, из-за забастовки работников останавливалась шахта "Степная".

Горняки 1 смены шахты "Червоноградская" устроили протест 7 декабря. Они отказывались выходить на поверхность, пока не получат заработанных денег.

Впоследствии к протесту присоединились горняки шахт "Великомостовская", "Междуреченская", "Лесная" и "Степная".

На Львовщине всего работают 7 шахт. 6 из них – это шахты ГП "Львовуголь": "Возрождение", "Лесная", "Червоноградская", "Великомостовская", "Междуреченская" и "Степная". Коллектив "Возрождения" пока к протесту не присоединился.