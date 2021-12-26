Разбил 4 припаркованных авто: суд оштрафовал львовского полицейского

Во Львове патрульного Юрия Кушту признали виновным в совершении ДТП. Он разбил 4 припаркованные машины. За это правоохранителю надо уплатить 850 гривен штрафа.

Решение о штрафе принял судья Лычаковского районного суда Роман Грицко. Виновника аварии не лишили прав. Также он и дальше работает в полиции.

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Неизвестно, кто оплатит ремонт владельцам поврежденных авто. В постановлении суда этого не отметили.

Что известно об аварии

ДТП произошло 28 ноября около 07:15 на улице Шота Руставели. Кушта ехал на служебном авто Škoda Rapid.

Он отвлекся и врезался в припаркованное авто Volkswagen Passat, оно ударило Renault Scenic, которое въехало в Skoda Kodiaq. Последняя легковушка столкнулась с Volkswagen Golf.

Полицейский протаранил 4 авто / Фото "Варта 1"

Правоохранитель признал вину

Кушта в суде признал свою вину. Он объяснил, его рабочая смена уже завершалась, поэтому он был уставший. По его словам, за рулем закружилась голова и потемнело в глазах.