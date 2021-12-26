Разбил 4 припаркованных авто: суд оштрафовал львовского полицейского
Источник:Zaxid.net
Во Львове патрульного Юрия Кушту признали виновным в совершении ДТП. Он разбил 4 припаркованные машины. За это правоохранителю надо уплатить 850 гривен штрафа.
Решение о штрафе принял судья Лычаковского районного суда Роман Грицко. Виновника аварии не лишили прав. Также он и дальше работает в полиции.
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Неизвестно, кто оплатит ремонт владельцам поврежденных авто. В постановлении суда этого не отметили.
Что известно об аварии
ДТП произошло 28 ноября около 07:15 на улице Шота Руставели. Кушта ехал на служебном авто Škoda Rapid.
Он отвлекся и врезался в припаркованное авто Volkswagen Passat, оно ударило Renault Scenic, которое въехало в Skoda Kodiaq. Последняя легковушка столкнулась с Volkswagen Golf.
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Правоохранитель признал вину
Кушта в суде признал свою вину. Он объяснил, его рабочая смена уже завершалась, поэтому он был уставший. По его словам, за рулем закружилась голова и потемнело в глазах.Обратите внимание! В декабре на Киевщине полицейский сел за руль Volkswagen Passat, проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в "ЗАЗ Таврию". Жертвами стали два человека из этой легковушки: 23-летний парень, который скончался на месте трагедии, и 22-летняя девушка, которую пытались спасти в больнице, но не смогли.